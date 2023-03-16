Спикер ВВС Украины Игнат назвал целями будущих ракетных атак РФ правительственные здания

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Спикер Воздушных силах ВСУ Юрий Игнат заявил, что приоритетными целями будущих ракетных атак России станут правительственные здания киевского руководства, в том числе здание Минобороны Незалежной.

"То есть, как они там называют их, "центры принятия решений", — указал он в интервью "24 каналу".

Игнат подчеркнул, что правительственные здания располагаются не только в Киеве. Также, по его словам, целями ВС РФ остаются объекты транспортной и энергетический инфраструктуры.

"Ожидать можно чего угодно. Надо быть готовым и уничтожать всё, что летит на нас", — заявил спикер ВВС.