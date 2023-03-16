Вероятность контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении не исключают российские военные эксперты и аналитики. От Владимира Зеленского Запад требует решительных действий и "перемоги", но на фронте у противника дела идут не так, как хотелось бы Киеву и Вашингтону.
Председатель регионального движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ активизировались в Запорожье.
"Противник пополняет ряды ВСУ — привозят мобилизованных, недавно вернувшихся после ранений, а также тех, кто прошёл боевое слаживание в странах Запада. И эта группа боевиков наиболее опасна. Мы опасаемся, что в ближайшие пару недель численность противника возрастет на 15 тыс. человек", — сказал Рогов в беседе с газетой "Взгляд".
Военный эксперт Алексей Леонков считает, что целью НАТО и ВСУ является Крым. Поэтому решить этот вопрос они будут стремиться любыми способами, например, вторгнувшись на территорию полуострова. Также противник может попытаться перерезать сухопутный коридор в Крым. Но на любом участке можно найти как преимущества, так и недостатки, поэтому сильно обнадёживаться Киеву не стоит, отметил эксперт.
"Подготовка может занять много времени. Собственно, даже аналитики НАТО говорят, что наступление на юге может состояться ближе к лету. Техника из анонсированных на прошлых конференциях в Рамштайне поставок вооружений ещё не появлялась на линии боевого соприкосновения. Видимо, противник сосредотачивает её на южном направлении. Вероятно, там окажутся многие технические "новинки"", — сказал Леонков.
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