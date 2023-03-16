Взгляд: Рогов и Леонков оценили вероятность контрнаступления войск ВС Украины в Запорожской области

1:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вероятность контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении не исключают российские военные эксперты и аналитики. От Владимира Зеленского Запад требует решительных действий и "перемоги", но на фронте у противника дела идут не так, как хотелось бы Киеву и Вашингтону.

Председатель регионального движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ активизировались в Запорожье.

"Противник пополняет ряды ВСУ — привозят мобилизованных, недавно вернувшихся после ранений, а также тех, кто прошёл боевое слаживание в странах Запада. И эта группа боевиков наиболее опасна. Мы опасаемся, что в ближайшие пару недель численность противника возрастет на 15 тыс. человек", — сказал Рогов в беседе с газетой "Взгляд".

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что целью НАТО и ВСУ является Крым. Поэтому решить этот вопрос они будут стремиться любыми способами, например, вторгнувшись на территорию полуострова. Также противник может попытаться перерезать сухопутный коридор в Крым. Но на любом участке можно найти как преимущества, так и недостатки, поэтому сильно обнадёживаться Киеву не стоит, отметил эксперт.

"Подготовка может занять много времени. Собственно, даже аналитики НАТО говорят, что наступление на юге может состояться ближе к лету. Техника из анонсированных на прошлых конференциях в Рамштайне поставок вооружений ещё не появлялась на линии боевого соприкосновения. Видимо, противник сосредотачивает её на южном направлении. Вероятно, там окажутся многие технические "новинки"", — сказал Леонков.