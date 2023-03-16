Рогов связал попытки наступления войск ВС Украины на Запорожском фронте с истерикой у Зеленского

Противник пытается наступать и вести разведку боем в Запорожье. Но российская армия делает их провальными. Член главного совета администрации области Владимир Рогов считает, что Киев продолжит стараться атаковать, так как у президента Незалежной Владимира Зеленского началась истерика из-за отсутствия успехов на фронте, а Запад продолжает требовать "перемогу".

"Подобные вещи будут происходить постоянно, и чем дальше в лес, тем больше подобных действий будет осуществляться, потому что Запад требует результатов. У Зеленского истерика, ему надо показать "перемогу", а её нет", — сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".

Киевское командование перебрасывает в Запорожскую область новые резервы. Со слов Рогова, в регион в течение нескольких недель должны прибыть порядка пяти тысяч украинских боевиков, которые прошли обучение в странах Евросоюза.