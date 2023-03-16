МК: Гундаров заявил о планах России на упавший в Чёрное море беспилотник США MQ-9 Reaper

1:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Упавший в Чёрное море большой американский беспилотник MQ-9 Reaper наделал много шума в информационном пространстве. Сегодня СМИ сообщили, что дрон найден на глубине 900 метров, решается вопрос по его подъёму.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров считает, что России надо достать БПЛА первыми, но с этим могут возникнуть трудности.

Он отметил, что при столкновении с водой практически все летательные аппараты разваливаются. Вероятнее всего, крылья у американского дрона отпали, но они и не нужны. России интересная электронная начинка, чтобы понять, какие технологии использованы при его разработке.

"Здесь нам куда важнее знать, как создаются эти беспилотники. Какая аппаратура на них стоит, как всё сделано, из чего. Это ведь всё секретно. Нам такую информацию никто не предоставит, кроме нашей разведки. А тут буквально под боком у нас появился реальный аппарат", — сказал Гундаров в разговоре с "МК".

Однако появляется новая проблема: если Россия всё же достанет беспилотник с морского дна, то в соответствии с международными договорами обязана будет передать его американской стороне. Но Гундаров полагает, что решить задачу можно:

"Мы же можем его передать уже после того, как предварительно разберём по винтикам. Разберем, соберём и отдадим. Это сделать можно".

Если США так стремятся поднять MQ-9 Reaper поскорее, значит, он представляет некую ценность и России надо это выяснить, заключил эксперт.