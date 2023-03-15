МК: военные лётчики ВКС РФ заявили о деталях падения БПЛА MQ-9 Reaper ВВС США в Чёрное море

Утром 14 марта большой БПЛА MQ-9 Reaper ВВС США после резкого манёвра потерял высоту и упал в Чёрное море. Такие подробности сообщает Минобороны РФ. Российские истребители Су-27 были подняты в небо по тревоге, но в контакт с беспилотником не входили. Бывший лётчик ВКС России Дмитрий Копосов предположил, как всё происходило на самом деле и почему у Reaper был выключен транспондер.

"Транспондер — это приемопередающее устройство, которое посылает сигнал службе воздушного движения. Благодаря ему диспетчеры видят самолёт на своих экранах локаторов. <…> По международным правилам, если подобный беспилотник летит в нейтральных водах, транспондер у него должен быть включен. В данном случае оператор его выключил, чтобы диспетчеры не видели MQ-9 Reaper", — рассказал нюансы пилот в разговоре с "МК".

Выключение транспондера является нарушением. Именно поэтому российские истребители и вылетели навстречу, чтобы понять, что за объект движется, сказал Копосов. Кроме того, с начала спецоперации полёты над районами, близкими к её проведению, запрещены, и вдруг появляется некий неопознанный летающий объект. Реакция РФ понятна, отметил собеседник.

Владимир Попов, заслуженный военный лётчик, считает, что российская сторона сработала грамотно. Су-27 могли подойти на расстояние 10-15 метров, одновременно включив усиленный режим работы двигателя. Из-за этого БПЛА MQ-9 Reaper мог сбиться с нормального режима.

Лётчик уверен, что США не могут предъявлять России никаких претензий по данному вопросу.

"Мы почему-то не посылаем свои стратегические беспилотники в район исключительной экономической зоны Соединенных Штатов. А они почти за 7-10 тысяч километров посылают. Они сейчас будут говорить, что работали с юго-западной или юго-восточной части Европы, из Греции или Италии. А чего они в зону ограничения полетов полезли? Пусть нам расскажут", — высказался Попов.