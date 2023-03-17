Звездочёт Росс: между Киевом и Минском существует "пакт о ненападении"

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский звездочёт Влад Росс считает, что существует некий "пакт о ненападении" между Киевом и Минском. Поэтому наступления на территорию Украины из Белоруссии не будет. Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

По словам предсказателя, вероятность вступления Белоруссии в конфликт равна нулю. Оно никогда не произойдет, заявил эксперт.

Даже если бы они двигались, мы бы их очень легко отбили. Тем более, там всё заминировали. А пойти по болотам ещё и весной — абсолютно смешно и неправдоподобно, добавил Росс.

Есть такой пакт о ненападении между Украиной и Белоруссией. Поэтому никто из нас друг на друга нападать не будет, заключил собеседник издания.