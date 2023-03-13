Военный эксперт Жданов предупредил о "хитрости" России во время взлёта МиГ-31: дело не в "Кинжалах"

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что раскрыл "хитрость" России с запусками истребителей МиГ-31, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", с аэродрома в Белоруссии. Он рассказал на своём YouTube-канале, что взлёт самолётов — только отвлекающий манёвр, а в это время ВКС РФ могут запустить по Украине другие крылатые ракеты.

"Дело не в ракете "Кинжал". Вот поднялись в воздух самолеты МиГ-31, в России видят, что мы не включаем воздушную тревогу и в этот момент делают залп из "Искандеров" или других крылатых ракет. Наша ПВО не в боевой готовности. Ракеты в это время прилетели", — объяснил аналитик.

Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у России якобы осталось не более 50 ракет "Кинжал". Он также признал, что украинская ПВО не в силах перехватить их.