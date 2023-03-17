Генерал ВС Польши Скшипчак: ошибочная тактика ВСУ в Бахмуте сыграла на руку России

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия продолжает оборонять Артёмовск (Бахмут), развязывая руки ВС РФ на остальных участках линии боевого соприкосновения, заявил генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак.

"Защищая город любой ценой, (Вооружённые силы Украины. — Прим. ред.) совершают "оперативную ошибку" — они ориентируются на Бахмут и недооценивают происходящее на севере и юге", — пояснил он в интервью изданию dorzeczy.pl.

Бывший командующий польскими войсками уверен, что российские силы используют эту ситуацию для продвижения вперёд, а населённый пункт, который ВСУ так долго удерживают, украинцам в любом случае придётся оставить.