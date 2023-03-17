Украинская армия продолжает оборонять Артёмовск (Бахмут), развязывая руки ВС РФ на остальных участках линии боевого соприкосновения, заявил генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак.
"Защищая город любой ценой, (Вооружённые силы Украины. — Прим. ред.) совершают "оперативную ошибку" — они ориентируются на Бахмут и недооценивают происходящее на севере и юге", — пояснил он в интервью изданию dorzeczy.pl.
Бывший командующий польскими войсками уверен, что российские силы используют эту ситуацию для продвижения вперёд, а населённый пункт, который ВСУ так долго удерживают, украинцам в любом случае придётся оставить.
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