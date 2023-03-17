GT: США используют инциденты с БПЛА и другой техникой для провокаций против неугодных

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководству США нужны разные инциденты с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и другой военной техникой ради усложнения мировой обстановки и борьбы "против неугодных". Об этом пишет Global Times.

Автор материала счёл провокацией полёт американского дрона MQ-9 Reaper рядом с госграницей РФ и его последующее падение в Чёрное море. Как пояснил журналист, Вашингтон регулярно устраивает подобные инциденты после завершения холодной войны.

"И целями часто становятся страны, которые Вашингтон публично считает мнимыми врагами", — указал обозреватель.

По его словам, отношения между Россией и США продолжают ухудшаться из-за провокационных действий Белого дома.

Ранее замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя падение БПЛА MQ-9, заявил, что американцы "вконец оборзели". Он призвал не церемониться с руководством США, особенно после призыва сенатора Линдси Грэма сбивать российские самолёты.