Руководству США нужны разные инциденты с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и другой военной техникой ради усложнения мировой обстановки и борьбы "против неугодных". Об этом пишет Global Times.
Автор материала счёл провокацией полёт американского дрона MQ-9 Reaper рядом с госграницей РФ и его последующее падение в Чёрное море. Как пояснил журналист, Вашингтон регулярно устраивает подобные инциденты после завершения холодной войны.
"И целями часто становятся страны, которые Вашингтон публично считает мнимыми врагами", — указал обозреватель.
По его словам, отношения между Россией и США продолжают ухудшаться из-за провокационных действий Белого дома.
Ранее замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя падение БПЛА MQ-9, заявил, что американцы "вконец оборзели". Он призвал не церемониться с руководством США, особенно после призыва сенатора Линдси Грэма сбивать российские самолёты.
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