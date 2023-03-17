Вооружённые силы Украины (ВСУ) в состоянии одновременно обороняться в Артёмовске и развивать наступление в Запорожской области, считает представитель администрации региона Владимир Рогов.
В интервью ТАСС он отметил, что Киеву, скорее всего, хватит резервов для участия в боях на двух направлениях.
"Боевиков достаточно много", — указал Рогов.
Он добавил, что киевский режим перебрасывает своих военнослужащих на Артёмовское и Запорожское направления из Херсонской области, где существенно снизилась концентрация ВСУ.
Чиновник не исключил, что направлением главного удара Киева станет Бердянск. При этом Рогов подчеркнул: серьёзных столкновений следует ждать и в других населённых пунктах.
Ранее в администрации Запорожской области сообщили, что в ближайшие недели численность боевиков ВСУ в регионе возрастёт на 15 тысяч человек.
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