Рогов: ВСУ в состоянии одновременно оборонять Артёмовск и наступать на Запорожье

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в состоянии одновременно обороняться в Артёмовске и развивать наступление в Запорожской области, считает представитель администрации региона Владимир Рогов.

В интервью ТАСС он отметил, что Киеву, скорее всего, хватит резервов для участия в боях на двух направлениях.

"Боевиков достаточно много", — указал Рогов.

Он добавил, что киевский режим перебрасывает своих военнослужащих на Артёмовское и Запорожское направления из Херсонской области, где существенно снизилась концентрация ВСУ.

Чиновник не исключил, что направлением главного удара Киева станет Бердянск. При этом Рогов подчеркнул: серьёзных столкновений следует ждать и в других населённых пунктах.

Ранее в администрации Запорожской области сообщили, что в ближайшие недели численность боевиков ВСУ в регионе возрастёт на 15 тысяч человек.