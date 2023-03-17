Азовец* рассказал о пропаганде в украинском националистическом батальоне

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший азовец* Артём Ступницкий рассказал, что в украинском нацбатальоне "Азов"* каждую неделю проводились политзанятия — на лекциях объясняли, за что боролись Степан Бандера** и Роман Шухевич**. Кроме того, объясняли, как плохо жили украинцы, когда страна находилась в составе СССР.

"Полковые офицеры… проводили слайд-презентации, устные лекции, видеопрезентации. Рассказывали об Иване Мазепе, Степане Бандере, Романе Шухевиче…. О СССР рассказывали, что там никто не жил бедно или богато, все жили одинаково плохо", — сообщил Ступницкий в беседе с РИА Новости.

В настоящее время Ступницкий находится в России и является фигурантом уголовного дела.

Ранее Ступницкий заявил, что Вооружённые силы Украины готовились к наступлению на ДНР ещё до 2022 года.

*нацбатальон признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

**лидеры ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).