RT пообщался с родственниками бойца с позывным "Кубань", который в одиночку захватил траншею ВСУ

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский мобилизованный боец Александр Мальцев с позывным "Кубань" в одиночку захватил траншею ВСУ, уничтожил троих украинских боевиков и ещё двоих взял в плен. Его подвиг попал на видео. Сам он погиб в бою через три дня после этого.

С родственниками героя пообщался телеканал RT. Бывшая жена Оксана рассказала, что он отдавал всего себя на благо другим.

Он всегда был за справедливость, жертвовал собой и приходил первым на помощь. Иначе он и не мог бы поступить, отметила женщина.

Друг погибшего бойца Геннадий вспомнил, как Александр уходил на спецоперацию и обещал скоро вернуться.

До СВО Мальцев прошёл Чечню и Афганистан. Награждён медалью "За отвагу". Сейчас готовятся документы для представления его к званию Героя России посмертно, пишет RT.