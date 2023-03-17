Российский мобилизованный боец Александр Мальцев с позывным "Кубань" в одиночку захватил траншею ВСУ, уничтожил троих украинских боевиков и ещё двоих взял в плен. Его подвиг попал на видео. Сам он погиб в бою через три дня после этого.
С родственниками героя пообщался телеканал RT. Бывшая жена Оксана рассказала, что он отдавал всего себя на благо другим.
Он всегда был за справедливость, жертвовал собой и приходил первым на помощь. Иначе он и не мог бы поступить, отметила женщина.
Друг погибшего бойца Геннадий вспомнил, как Александр уходил на спецоперацию и обещал скоро вернуться.
До СВО Мальцев прошёл Чечню и Афганистан. Награждён медалью "За отвагу". Сейчас готовятся документы для представления его к званию Героя России посмертно, пишет RT.
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