Российский мобилизованный рядовой Александр Мальцев сумел один противостоять целой толпе боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Его подвиг попал на видео. Кадры опубликовал в своём Telegram-канале военный корреспондент "Старше Эдды".
Репортёр пишет, что боец штурмового отряда, призванный в рамках частичной мобилизации в октябре прошлого года, 10 марта в одиночку захватил траншею противника у населённого пункта Кременная в ЛНР, уничтожив троих боевиков и взяв в плен двоих.
Штурмовая группа, в составе которой был Мальцев (позывной "Кубань") получила задачу уничтожить обороняющиеся подразделения противника и занять опорник.
Совместно с группой огневой поддержки, "штурмовики" выдвинулись и вступили в бой. Группа состояла из боевой тройки, под прикрытием огневой поддержки они приблизились к опорнику противника, тот открыл сильный огонь. Двое российских бойцов были ранены.
"Кубань" оттащил раненых, оказал им медицинскую помощь и оценив обстановку принял решение захватить траншею противника, что собственно и видно на данном видео.
Сдавшихся он мог бы спокойно добить, однако пощадил тех, кто поднял руки, отметил военкор.
Он добавил, что рядовой Мальцев, к сожалению, пал смертью храбрых в ходе продолжающихся боёв 13 марта. Сейчас готовятся документы для представления его к званию Героя России посмертно.
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