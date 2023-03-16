Мобилизованный ВС РФ в одиночку захватил траншею ВСУ и уничтожил троих боевиков

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский мобилизованный рядовой Александр Мальцев сумел один противостоять целой толпе боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Его подвиг попал на видео. Кадры опубликовал в своём Telegram-канале военный корреспондент "Старше Эдды".

Репортёр пишет, что боец штурмового отряда, призванный в рамках частичной мобилизации в октябре прошлого года, 10 марта в одиночку захватил траншею противника у населённого пункта Кременная в ЛНР, уничтожив троих боевиков и взяв в плен двоих.

Штурмовая группа, в составе которой был Мальцев (позывной "Кубань") получила задачу уничтожить обороняющиеся подразделения противника и занять опорник.

Совместно с группой огневой поддержки, "штурмовики" выдвинулись и вступили в бой. Группа состояла из боевой тройки, под прикрытием огневой поддержки они приблизились к опорнику противника, тот открыл сильный огонь. Двое российских бойцов были ранены.

"Кубань" оттащил раненых, оказал им медицинскую помощь и оценив обстановку принял решение захватить траншею противника, что собственно и видно на данном видео.

Сдавшихся он мог бы спокойно добить, однако пощадил тех, кто поднял руки, отметил военкор.

Он добавил, что рядовой Мальцев, к сожалению, пал смертью храбрых в ходе продолжающихся боёв 13 марта. Сейчас готовятся документы для представления его к званию Героя России посмертно.