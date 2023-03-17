Военный блогер, автор Telegram-канала "ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС" Алексей Живов рассказал, что сейчас происходит на Донбассе между ВС РФ и ВСУ.
Эксперт напомнил, что украинская армия просто не может оставить Угледар и Артёмовск, потому что эти населённые пункты имеют для Киева важное стратегическое значение, поэтому за ограниченное количество времени ВС РФ здесь "перемололи" огромное количество живой силы противника.
"ВСУ зацепились за Артемовск и Угледар, как за крепости, которые имеют для них большое значение, и несут там огромные потери. Российские штурмовые отряды медленно, но верно продвигаются вперед и лишают Украину значительной части войск", — сказал Живов в разговоре с Радио 1.
Эксперт напомнил, что с начала спецоперации Украина лишилась почти всей своей армии. А после падения Артёмовска и Угледара России предстоит решающее сражение за Донбасс.
Блогер считает, что было бы оптимально, если бы наступление ВС РФ велось с севера в направлении Львова или Киева, чтобы перерезать поставки вооружений на Украину с Запада и заставить Киев понять, что его "песенка спета".
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