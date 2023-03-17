Ходаковский рассказал о необходимости репрессивной работы на отвоёванных территориях

Комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, что тактика ожидания показала свою продуктивность.

Бывший командир донецкой "Альфы" рассказал, что на Донбассе восемь лет чего-то ждали — либо поражения, либо признания. Ожидание, по его словам, закончилось настолько радикально, что "все офигели".

Ходаковский не исключил, что враг покажет, на что способен, однако, это будет "послезавтра".

"Если и послезавтра они всё ещё будут демонстрировать жизнеспособность — будет "через два дня". И так — пока всё не станет по-нашему", — выразил своё мнение комбат "Востока".

Он отметил, что необходимо готовиться к новому времени.

"На отвоёванных территориях мы станем являть разумное, доброе, вечное, слегка сопровождая это необходимой репрессивной работой по отношению к тем, кто взывает, чтобы добро было с кулаками", — написал военачальник в своём микроблоге.

Ходаковский выразил обеспокоенность по поводу судьбы священников, которые помогали ополченцам ЛДНР.

Ранее Александр Ходаковский назвал "уничтожение нас нашими собственными руками" верхом гроссмейстерского мастерства.