Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Священник о почерневших крестах на Киево-Печерской лавре: "Возможно, это предупреждение"
Польша разместит HIMARS у границы с Калининградской областью
Гулявшую без одежды девочку в Новосибирске поместили в социальный центр
США направили беспилотник RQ-4 Global Hawk в район Чёрного моря
Диетолог Ковальков: у каждого ежедневно закладывается примерно десять тысяч раковых клеток
Бастрыкин: наёмники, которых принимает на службу Киев, плевать хотели на международное право
Сын главы Крыма Сергея Аксёнова несёт службу в зоне СВО в разведке морской пехоты
Жителю Кисловодска прислали счёт за воду на сумму 226 тысяч рублей
SWI: американский посол недоволен швейцарским нейтралитетом по отношению к России

Ходаковский рассказал о необходимости репрессивной работы на отвоёванных территориях

Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, что тактика ожидания показала свою продуктивность.

Ходаковский рассказал о необходимости репрессивной работы на отвоёванных территориях

Бывший командир донецкой "Альфы" рассказал, что на Донбассе восемь лет чего-то ждали — либо поражения, либо признания. Ожидание, по его словам, закончилось настолько радикально, что "все офигели".

Ходаковский не исключил, что враг покажет, на что способен, однако, это будет "послезавтра".

"Если и послезавтра они всё ещё будут демонстрировать жизнеспособность — будет "через два дня". И так — пока всё не станет по-нашему", — выразил своё мнение комбат "Востока".

Он отметил, что необходимо готовиться к новому времени.

"На отвоёванных территориях мы станем являть разумное, доброе, вечное, слегка сопровождая это необходимой репрессивной работой по отношению к тем, кто взывает, чтобы добро было с кулаками", — написал военачальник в своём микроблоге.

Ходаковский выразил обеспокоенность по поводу судьбы священников, которые помогали ополченцам ЛДНР.

Ранее Александр Ходаковский назвал "уничтожение нас нашими собственными руками" верхом гроссмейстерского мастерства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
"Гиацинт-Б": мобилизованные артиллеристы ВС РФ спасли два взвода пехоты

Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.

МО: мобилизованные артиллеристы ВС РФ спасли два взвода пехоты
Медведев о БПЛА MQ-9 Reaper в Чёрном море: "Американцы вконец оборзели"
"Американцы вконец оборзели": Медведев о падении MQ-9 Reaper в Чёрном море
Европа не позволит "повернуть" трубы взорванного "Северного потока" в сторону Калининграда
Костомаров совершил такую же ошибку, как и моя покойная дочь — Началов
Алкоголь не мешал некоторым творцам создавать произведения искусства Сергей Лебедев Версии: зачем военкоматы сейчас рассылают повестки Ольга Лебедева Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов
Илон Маск удивил реакцией на падение MQ-9 Reaper
Тайны "Жнеца": кто будет доставать БПЛА и как его постараются выкрасть
Встреча Путина и Си в Москве будет стратегической
Встреча Путина и Си в Москве будет стратегической
Последние материалы
Всё, что нужно знать перед покупкой волнистого попугайчика
Священник о почерневших крестах на Киево-Печерской лавре: "Возможно, это предупреждение"
Польша разместит HIMARS у границы с Калининградской областью
Гулявшую без одежды девочку в Новосибирске поместили в социальный центр
США направили беспилотник RQ-4 Global Hawk в район Чёрного моря
Диетолог Ковальков: у каждого ежедневно закладывается примерно десять тысяч раковых клеток
Бастрыкин: наёмники, которых принимает на службу Киев, плевать хотели на международное право
Сын главы Крыма Сергея Аксёнова несёт службу в зоне СВО в разведке морской пехоты
Жителю Кисловодска прислали счёт за воду на сумму 226 тысяч рублей
SWI: американский посол недоволен швейцарским нейтралитетом по отношению к России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников