Комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, что тактика ожидания показала свою продуктивность.
Бывший командир донецкой "Альфы" рассказал, что на Донбассе восемь лет чего-то ждали — либо поражения, либо признания. Ожидание, по его словам, закончилось настолько радикально, что "все офигели".
Ходаковский не исключил, что враг покажет, на что способен, однако, это будет "послезавтра".
"Если и послезавтра они всё ещё будут демонстрировать жизнеспособность — будет "через два дня". И так — пока всё не станет по-нашему", — выразил своё мнение комбат "Востока".
Он отметил, что необходимо готовиться к новому времени.
"На отвоёванных территориях мы станем являть разумное, доброе, вечное, слегка сопровождая это необходимой репрессивной работой по отношению к тем, кто взывает, чтобы добро было с кулаками", — написал военачальник в своём микроблоге.
Ходаковский выразил обеспокоенность по поводу судьбы священников, которые помогали ополченцам ЛДНР.
Ранее Александр Ходаковский назвал "уничтожение нас нашими собственными руками" верхом гроссмейстерского мастерства.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.