Генерал ВСУ Сырский доложил Зеленскому о готовности начать контрнаступление в Бахмуте

Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором решался главный вопрос, когда начнётся контрнаступление под Бахмутом (Артёмовском). Об этом пишет украинский инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Киеве.

По его словам, на совещании главком Сухопутных войск генерал Александр Сырский доложил, что украинская армия сможет нанести контрудар в Бахмуте в следующую среду-четверг.

Напомним, ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются. Сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы закрепились на заводе АЗОМ и продвигаются к центру города.