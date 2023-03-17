Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором решался главный вопрос, когда начнётся контрнаступление под Бахмутом (Артёмовском). Об этом пишет украинский инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Киеве.
По его словам, на совещании главком Сухопутных войск генерал Александр Сырский доложил, что украинская армия сможет нанести контрудар в Бахмуте в следующую среду-четверг.
Напомним, ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются. Сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы закрепились на заводе АЗОМ и продвигаются к центру города.
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