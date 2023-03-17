Пушилин: российские силы закрепились на заводе АЗОМ в Артёмовске

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские подразделения смогли закрепиться на заводе АЗОМ в Артёмовске (Бахмуте). Об этом сообщил в пятницу днём врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

По его словам, идёт продвижение вглубь обороны противника.

Также Пушилин добавил, что российские войска продвигаются к центру города, выбивая боевиков ВСУ на северном и южном направлениях.

Ранее военный эксперт Ян Гагин заявил, что завод АЗОМ может стать для украинских солдат второй "Азовсталью", а зачищать его придётся по сценрию Мариуполя.