Российские подразделения смогли закрепиться на заводе АЗОМ в Артёмовске (Бахмуте). Об этом сообщил в пятницу днём врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.
По его словам, идёт продвижение вглубь обороны противника.
Также Пушилин добавил, что российские войска продвигаются к центру города, выбивая боевиков ВСУ на северном и южном направлениях.
Ранее военный эксперт Ян Гагин заявил, что завод АЗОМ может стать для украинских солдат второй "Азовсталью", а зачищать его придётся по сценрию Мариуполя.
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