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Артиллеристы "Запада" уничтожили две группы диверсантов ВСУ на Купянском направлении
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РИА Новости: военные РФ сорвали две ротации ВСУ на Купянском направлении

Силовые структуры

Российские военные сорвали две ротации подразделений и переброску резервов украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов в беседе с РИА Новости.

РИА Новости: военные РФ сорвали две ротации ВСУ на Купянском направлении

Также офицер добавил, что две боевые машины пехоты (БМП) были уничтожены огнём из танка на восточной окраине населённого пункта Стельмаховка.

По словам собеседника издания, российские мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии отбили атаки противника в Харьковской области в районе населённых пунктов Гряниковка и Масютовка.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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