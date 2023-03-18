РИА Новости: военные РФ сорвали две ротации ВСУ на Купянском направлении

Российские военные сорвали две ротации подразделений и переброску резервов украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов в беседе с РИА Новости.

Также офицер добавил, что две боевые машины пехоты (БМП) были уничтожены огнём из танка на восточной окраине населённого пункта Стельмаховка.

По словам собеседника издания, российские мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии отбили атаки противника в Харьковской области в районе населённых пунктов Гряниковка и Масютовка.