РИА Новости: российские мотострелки отбили попытку атаки ВСУ в Харьковской области

Российские военные отразили попытку атаки боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости офицер пресс-службы группировки "Запад" Евгений Половодов.

По его словам, противник в районе населённых пунктов Гряниковка и Масютовка силами 14-й механизированной бригады попытался атаковать позиции в полосе обороны 6-й общевойсковой армии. Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии нанесли врагу огневое поражение, заставив его отойти на занимаемые ранее позиции.

Офицер также добавил, что две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были уничтожены на Купянском направлении.