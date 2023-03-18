Российские военные отразили попытку атаки боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости офицер пресс-службы группировки "Запад" Евгений Половодов.
По его словам, противник в районе населённых пунктов Гряниковка и Масютовка силами 14-й механизированной бригады попытался атаковать позиции в полосе обороны 6-й общевойсковой армии. Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии нанесли врагу огневое поражение, заставив его отойти на занимаемые ранее позиции.
Офицер также добавил, что две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были уничтожены на Купянском направлении.
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