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РИА Новости: российские мотострелки отбили попытку атаки ВСУ в Харьковской области

Силовые структуры

Российские военные отразили попытку атаки боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости офицер пресс-службы группировки "Запад" Евгений Половодов.

РИА Новости: российские мотострелки отбили попытку атаки ВСУ в Харьковской области

По его словам, противник в районе населённых пунктов Гряниковка и Масютовка силами 14-й механизированной бригады попытался атаковать позиции в полосе обороны 6-й общевойсковой армии. Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии нанесли врагу огневое поражение, заставив его отойти на занимаемые ранее позиции.

Офицер также добавил, что две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были уничтожены на Купянском направлении.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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