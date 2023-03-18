В ходе боевых действий на Украине сейчас уничтожается третий мобилизационный состав украинской армии, заявил военный эксперт Алексей Подберёзкин.
Кадровые солдаты и офицеры ВСУ были ликвидированы уже осенью 2022 года, пояснил глава Центра военно-политических исследований МГИМО, затем была уничтожена "вторая армия" Украины, состоящая из боеспособных мобилизованных мужчин.
"Всё остальное — это четвёртый сорт, это небоеспособные воинские части. Их тысяч 150-170 (по всей стране. — Прим. ред.) если наберется, то хорошо", — добавил Подберёзкин в интервью изданию "Украина.ру".
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