Подберёзкин: все боеспособные части ВСУ уже уничтожены, остался "четвёртый сорт"

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ходе боевых действий на Украине сейчас уничтожается третий мобилизационный состав украинской армии, заявил военный эксперт Алексей Подберёзкин.

Кадровые солдаты и офицеры ВСУ были ликвидированы уже осенью 2022 года, пояснил глава Центра военно-политических исследований МГИМО, затем была уничтожена "вторая армия" Украины, состоящая из боеспособных мобилизованных мужчин.

"Всё остальное — это четвёртый сорт, это небоеспособные воинские части. Их тысяч 150-170 (по всей стране. — Прим. ред.) если наберется, то хорошо", — добавил Подберёзкин в интервью изданию "Украина.ру".

Ранее аналитик назвал главные плюсы затяжных боёв за Артёмовск.