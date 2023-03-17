Военный эксперт Рожин: ВС РФ готовы простоять под Артёмовском ещё три месяца

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если боевые действия в Артёмовске (Бахмуте) будут продолжаться следующие несколько месяцев, украинская армия останется без резервов, заявил военный эксперт Борис Рожин.

ВС РФ во время боёв за освобождение населённого пункта "сжигают" присылаемые пополнения неприятеля, что значительно облегчает введение наступательных операций на других частях линии соприкосновения, добавил он.

"Да, это потеря времени, но это уничтожение резервов противника, особенно, если ВСУ будут перебрасывать в Артёмовск западную технику, которую готовили для наступления", — пояснил Рожин в интервью изданию "Украина.ру".

Взятие города, уточнил он, позволит срезать "северский выступ", что откроет дорогу на Дзержинск (Торецк), Константиновку и Краматорск.

Ранее представитель Народной милиции ДНР сообщил, что боевики стали использовать бесшумные миномёты на Купянском направлении.