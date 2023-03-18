Беспилотник ВС РФ заснял сверхточный удар дрона-камикадзе "Ланцет" по чешской РСЗО RM-70

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

С помощью БПЛА-камикадзе "Ланцет" на Авдеевском направлении была уничтожена чешская реактивная система залпового огня RM-70, стоящая на вооружении ВСУ.

Сверхточный удар дрона удалось зафиксировать разведывательному беспилотнику Вооружённых сил России.

Как видно из опубликованного агентством РИА Новости ролика, украинцы пытались спрятать РСЗО в лесополосе, но та была обнаружена оператором БПЛА. Удар "Ланцета" пришёлся точно по направляющим с реактивными снарядами, после чего сдетонировал весь боекомплект.

Ранее представитель группировки "Запад" ВС РФ рассказал, что артиллеристам подразделения удалось уничтожить две украинские ДРГ на подступах к российским позициям.