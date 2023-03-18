С помощью БПЛА-камикадзе "Ланцет" на Авдеевском направлении была уничтожена чешская реактивная система залпового огня RM-70, стоящая на вооружении ВСУ.
Сверхточный удар дрона удалось зафиксировать разведывательному беспилотнику Вооружённых сил России.
Как видно из опубликованного агентством РИА Новости ролика, украинцы пытались спрятать РСЗО в лесополосе, но та была обнаружена оператором БПЛА. Удар "Ланцета" пришёлся точно по направляющим с реактивными снарядами, после чего сдетонировал весь боекомплект.
Ранее представитель группировки "Запад" ВС РФ рассказал, что артиллеристам подразделения удалось уничтожить две украинские ДРГ на подступах к российским позициям.
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Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.