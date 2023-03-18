Артиллеристы "Запада" уничтожили две группы диверсантов ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении противник пытался "прощупать" оборону российских подразделений с помощью двух диверсионно-разведывательных групп, но обе украинские ДРГ были уничтожены.

Как пояснил офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов, разведка обнаружил диверсантов, и те были уничтожены артиллерийским огнём.

"В районе населенных пунктов Розовка и Новоселовское вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады", — сообщил Половодов агентству РИА Новости.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы удалось ликвидировать самоходную артиллерийскую установку "Акация", польскую САУ Krab и буксируемую гаубицу Д-20.

Ранее стало известно, что солдата ВСУ, расстрелявшего из огнемёта жителей в Рубежном, суд отправил в колонию строгого режима на 20 лет.