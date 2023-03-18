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Артиллеристы "Запада" уничтожили две группы диверсантов ВСУ на Купянском направлении

Силовые структуры

На Купянском направлении противник пытался "прощупать" оборону российских подразделений с помощью двух диверсионно-разведывательных групп, но обе украинские ДРГ были уничтожены.

Артиллеристы "Запада" уничтожили две группы диверсантов ВСУ на Купянском направлении

Как пояснил офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов, разведка обнаружил диверсантов, и те были уничтожены артиллерийским огнём.

"В районе населенных пунктов Розовка и Новоселовское вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады", — сообщил Половодов агентству РИА Новости.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы удалось ликвидировать самоходную артиллерийскую установку "Акация", польскую САУ Krab и буксируемую гаубицу Д-20.

Ранее стало известно, что солдата ВСУ, расстрелявшего из огнемёта жителей в Рубежном, суд отправил в колонию строгого режима на 20 лет.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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