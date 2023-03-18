Военные корреспонденты "Русской весны" сообщают о ликвидации очередного боевика из специального батальона ВС Украины "Волки Да Винчи".
В Артёмовске (Бахмуте) уничтожен Сергей Мирончиков. Информацию предоставили местные власти. Известно, что спецподразделением командовал один из главарей "Правого сектора"* Дмитрий Коцюбайло, который был убит неделю назад.
Напомним, что четыре боевика из "Кода Да Винчи" были ликвидированы в феврале текущего года, а сам батальон базировался в Донбассе с начала СВО, а бойцы проходили обучение в Германии.
*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.
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