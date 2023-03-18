ВС РФ в Артёмовске ликвидировали боевика из подразделения ВС Украины "Волки Да Винчи" Сергея Мирончикова

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные корреспонденты "Русской весны" сообщают о ликвидации очередного боевика из специального батальона ВС Украины "Волки Да Винчи".

В Артёмовске (Бахмуте) уничтожен Сергей Мирончиков. Информацию предоставили местные власти. Известно, что спецподразделением командовал один из главарей "Правого сектора"* Дмитрий Коцюбайло, который был убит неделю назад.

Напомним, что четыре боевика из "Кода Да Винчи" были ликвидированы в феврале текущего года, а сам батальон базировался в Донбассе с начала СВО, а бойцы проходили обучение в Германии.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.