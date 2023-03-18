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ВС РФ в Артёмовске ликвидировали боевика из подразделения ВС Украины "Волки Да Винчи" Сергея Мирончикова

1:02
Силовые структуры

Военные корреспонденты "Русской весны" сообщают о ликвидации очередного боевика из специального батальона ВС Украины "Волки Да Винчи".

ВС РФ в Артёмовске ликвидировали боевика из подразделения ВС Украины "Волки Да Винчи" Сергея Мирончикова

В Артёмовске (Бахмуте) уничтожен Сергей Мирончиков. Информацию предоставили местные власти. Известно, что спецподразделением командовал один из главарей "Правого сектора"* Дмитрий Коцюбайло, который был убит неделю назад.

Напомним, что четыре боевика из "Кода Да Винчи" были ликвидированы в феврале текущего года, а сам батальон базировался в Донбассе с начала СВО, а бойцы проходили обучение в Германии.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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