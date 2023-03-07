Под Бахмутом (Артёмовском) уничтожен один из лидеров "Правого сектора"* националист Дмитрий Коцюбайло по прозвищу Да Винчи. Об этом сообщают в украинских соцсетях.
Убитый был командиром понёсшего ранее тяжёлые потери отряда нацистов "Волки Да Винчи". Он пошёл воевать в 2014 году в 18-летнем возрасте, 1 декабря 2021 президент Владимир Зеленский ему присвоил звание Героя Украины.
Коцюбайло стал известен благодаря громкому заявлению о том, что скармливает своему волку "кости русских детей". Его дед также воевал на стороне фашистской Германии в Великую Отечественную войну.
Напомним, сообщения о ликвидации российскими военными группы нацистов из спецподразделения "Волки Да Винчи" — группировки "Гонор" появились 19 февраля.
*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.