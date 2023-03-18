Подчинённые комбата ВСУ с позывным "Купол" обратились к Залужному и Зеленскому

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) из 46-й десантно-штурмовой бригады записали видео в защиту своего комбата с позывным "Купол", которого понизили в должности за интервью Washington Post.

Офицер рассказал изданию о высоких потерях и отсутствии обученного личного состава, а также о том, как командование ВСУ бросает на передовую неопытных бойцов.

На видео подчинённые "Купола" называют его "человеком чести, доблести" и просят у президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного вернуть звание комбату.

Сами они при этом также подтверждают слова комбата из интервью WP о том, что им присылают необученное пополнение и о высоких потерях в бригаде.

Ранее за комбата вступился боец 46-й бригады Владимир Шевченко, который заявил о его правоте.