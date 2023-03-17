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Солдат десантно-штурмовой бригады ВСУ вступился за комбата "Купола": реальность гораздо хуже

0:57
Силовые структуры

Солдат 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Шевченко вступился за комбата "Купола", которого понизили в должности за интервью Washington Post.

Солдат десантно-штурмовой бригады ВСУ вступился за комбата "Купола": реальность гораздо хуже

"Купол" рассказал о высоких потерях и отсутствии обученного личного состава. А также о том, как командование ВСУ бросает на передовую неопытных бойцов.

Шевченко написал в своей соцсети, что интервью "правдивое и максимально по существу дел" и на самом, деле осторожное и взвешенное, "потому что реальность гораздо хуже".

Боец добавил, что это не мнение псевдоэксперта о "двух-трёх неделях" оставшихся до скорой победы, а взвешенное экспертное мнение профессионала высшего класса.

Однако вместо того, чтобы прислушаться к нему, высшее военно-политическое руководство Украины решает наказать слишком умного комбата и снять его с должности, написал десантник.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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