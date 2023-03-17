Солдат 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Шевченко вступился за комбата "Купола", которого понизили в должности за интервью Washington Post.
"Купол" рассказал о высоких потерях и отсутствии обученного личного состава. А также о том, как командование ВСУ бросает на передовую неопытных бойцов.
Шевченко написал в своей соцсети, что интервью "правдивое и максимально по существу дел" и на самом, деле осторожное и взвешенное, "потому что реальность гораздо хуже".
Боец добавил, что это не мнение псевдоэксперта о "двух-трёх неделях" оставшихся до скорой победы, а взвешенное экспертное мнение профессионала высшего класса.
Однако вместо того, чтобы прислушаться к нему, высшее военно-политическое руководство Украины решает наказать слишком умного комбата и снять его с должности, написал десантник.
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