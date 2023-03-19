Российские военные пресекли попытку ВСУшников атаковать позиции со стороны Новодаровки, сообщил начальник пресс-центра задействованной в специальной военной операции группировки Вооружённых сил России "Восток" Александр Гордеев.

По его словам, атаковать предприняли попытку боевики из украинской теробороны.

"Мобильная огневая группа противника из состава 105-й бригады территориальной обороны ВСУ предприняла попытку разведки боем наших передовых позиций со стороны населённого пункта Новодаровка", — пояснил Гордеев РИА Новости.

Огневое поражение националистам нанесли бойцы российской мотострелковой группы. В результате уничтожены пикап и живая сила противника.

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