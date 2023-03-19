Российские военные группировки "Юг" уничтожили бронегруппу украинских националистов на Донецком направлении, которые пытались вести разведку боем в составе двух БМП, сообщил начальник пресс-центра "Юга" Иван Бигма.
"На Донецком направлении в районе населённого пункта Первомайское была пресечена попытка разведки боем бронегруппы ВСУ в составе двух БМП", — рассказал Бигма ТАСС.
По его словам, обе боевых украинских машины уничтожили вместе с экипажем.
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