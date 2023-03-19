ТАСС: бойцы "Юга" уничтожили бронегруппу ВСУ на Донецком направлении

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные группировки "Юг" уничтожили бронегруппу украинских националистов на Донецком направлении, которые пытались вести разведку боем в составе двух БМП, сообщил начальник пресс-центра "Юга" Иван Бигма.

"На Донецком направлении в районе населённого пункта Первомайское была пресечена попытка разведки боем бронегруппы ВСУ в составе двух БМП", — рассказал Бигма ТАСС.

По его словам, обе боевых украинских машины уничтожили вместе с экипажем.