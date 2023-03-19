Европейские предприятия слишком медленно выпускают боеприпасы для украинской армии из-за серьёзного дефицита взрывчатых веществ, пишет Financial Times.
По информации газеты, Европа не в силах быстро выполнять требования президента Украины Владимира Зеленского о передаче снарядов Киеву. В материале сказано, что в странах ЕС осталось слишком мало тротила, пластиковых взрывчаток и пороха, необходимых для изготовления новых боеприпасов.
Низкие темы производства, недостаток инвестиций и плохое состояние европейской промышленности создают дополнительные проблемы, препятствующие регулярной передаче оружия и снарядов Вооружённым силам Украины (ВСУ), подчёркивается в публикации.
Издание также отмечает, что многие заводы в ЕС уже перешли на круглосуточный режим работы, однако даже этот шаг не помог Европе нарастить поставки военной техники киевскому режиму.
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