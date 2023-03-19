Российский президент Владимир Путин внезапно появился на командном пункте спецоперации, который расположен в Ростове-на-Дону.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, этот визит заранее не планировался. Он отметил, что глава государства хотел посмотреть, как пункт функционирует в штатном режиме.
"Что касается поездки на командный пункт в Ростове-на-Дону, она не была запланирована, никак не готовилась", — подтвердил пресс-секретарь президента на брифинге.
Ранее стало известно, что Путин провёл совещание в пункте СВО, а также заслушал доклады главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова и других военачальников.
Кроме того, лидер РФ впервые побывал в Донецкой Народной Республике и проехал за рулём автомобиля по нескольким районам Мариуполя. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.
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