Песков: поездка Путина на командный пункт СВО в Ростове-на-Дону заранее не готовилась

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский президент Владимир Путин внезапно появился на командном пункте спецоперации, который расположен в Ростове-на-Дону.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, этот визит заранее не планировался. Он отметил, что глава государства хотел посмотреть, как пункт функционирует в штатном режиме.

"Что касается поездки на командный пункт в Ростове-на-Дону, она не была запланирована, никак не готовилась", — подтвердил пресс-секретарь президента на брифинге.

Ранее стало известно, что Путин провёл совещание в пункте СВО, а также заслушал доклады главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова и других военачальников.

Кроме того, лидер РФ впервые побывал в Донецкой Народной Республике и проехал за рулём автомобиля по нескольким районам Мариуполя. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.