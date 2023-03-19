Президент России Владимир Путин провёл совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону и заслушал начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова.
Кроме того, об остановке в зоне спецоперации ему доложили ещё ряд военачальников.
"Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников", — сообщили в Кремле.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что президент России впервые лично посетил ДНР и город Мариуполь.
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Решение МУС о выдаче "ордера на арест" президента РФ Путина перестаёт казаться нелепым и вполне органично вписывается в события последних дней.