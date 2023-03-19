Владимир Путин провёл совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент России Владимир Путин провёл совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону и заслушал начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова.

Кроме того, об остановке в зоне спецоперации ему доложили ещё ряд военачальников.

"Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников", — сообщили в Кремле.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что президент России впервые лично посетил ДНР и город Мариуполь.