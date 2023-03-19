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Владимир Путин провёл совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону

0:35
Силовые структуры

Президент России Владимир Путин провёл совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону и заслушал начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова.

Владимир Путин провёл совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону

Кроме того, об остановке в зоне спецоперации ему доложили ещё ряд военачальников.

"Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников", — сообщили в Кремле.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что президент России впервые лично посетил ДНР и город Мариуполь.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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