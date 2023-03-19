Российский лидер Владимир Путин достаточно долго обсуждал с начальником Генштаба Вооружённых сил России Валерием Герасимовым ситуацию в зоне проведения спецоперации.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, командный пункт СВО в Ростове-на-Дону, где побывал глава РФ, работает круглосуточно. Он отметил, что военачальники регулярно готовят доклады о боевой обстановке.
Как пояснил пресс-секретарь президента, Путину удалось побывать на одной из сессий, а затем лично пообщаться с главой Генштаба ВС России.
"Отдельно с Герасимовым достаточно долго говорили в отдельном кабинете. Оценка ситуации была дана", — подчеркнул Песков на брифинге.
Ранее в Кремле сообщили, что поездка Путина на командный пункт спецоперации в Ростове-на-Дону не планировалась заранее.
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