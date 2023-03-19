Песков: Путин долго обсуждал с Герасимовым ситуацию в зоне российской спецоперации

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин достаточно долго обсуждал с начальником Генштаба Вооружённых сил России Валерием Герасимовым ситуацию в зоне проведения спецоперации.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, командный пункт СВО в Ростове-на-Дону, где побывал глава РФ, работает круглосуточно. Он отметил, что военачальники регулярно готовят доклады о боевой обстановке.

Как пояснил пресс-секретарь президента, Путину удалось побывать на одной из сессий, а затем лично пообщаться с главой Генштаба ВС России.

"Отдельно с Герасимовым достаточно долго говорили в отдельном кабинете. Оценка ситуации была дана", — подчеркнул Песков на брифинге.

Ранее в Кремле сообщили, что поездка Путина на командный пункт спецоперации в Ростове-на-Дону не планировалась заранее.