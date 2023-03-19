RV: войска ВСУ перебрасывают в зону СВО на Украине огромные колонны бронетехники НАТО

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС Украины перебрасывают к фронту огромные колонны бронетехники НАТО. Они пытаются прорвать российскую оборону.

Военные корреспонденты издания "Русская Весна" опубликовали кадры боевиков ВСУ. На видеозаписи представлена очередная колонна с множеством американских бронетранспортёров, "Хаммеров" и тяжёлых бронемашин MRAP.

Ранее сообщалось, что ВСУ провели новую атаку ВС РФ в пригороде Орехова Запорожской области, о чём проинформировал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Артиллерия армии России отработала по целям после получения необходимой информации.