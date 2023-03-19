ВС Украины перебрасывают к фронту огромные колонны бронетехники НАТО. Они пытаются прорвать российскую оборону.
Военные корреспонденты издания "Русская Весна" опубликовали кадры боевиков ВСУ. На видеозаписи представлена очередная колонна с множеством американских бронетранспортёров, "Хаммеров" и тяжёлых бронемашин MRAP.
Ранее сообщалось, что ВСУ провели новую атаку ВС РФ в пригороде Орехова Запорожской области, о чём проинформировал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Артиллерия армии России отработала по целям после получения необходимой информации.
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Решение МУС о выдаче "ордера на арест" президента РФ Путина перестаёт казаться нелепым и вполне органично вписывается в события последних дней.