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Рогов заявил, что ВСУ провели новую атаку ВС РФ в пригороде Орехова Запорожской области

1:04
Силовые структуры

ВС Украины провели новую атаку в Пологовском районе Запорожской области в юго-восточном пригороде Орехова между населёнными пунктами Новоданиловка и Малая Токмачка. Об этом проинформировал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Рогов заявил, что ВСУ провели новую атаку ВС РФ в пригороде Орехова Запорожской области

"Две бронегруппы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, части 106-й и 129-й бригад территориальной обороны пытаются при помощи разведки боем прощупать нашу оборону в данном районе", — сообищл эксперт в своём Telegram-канале.

ВС РФ обнаружили колонну ВСУ с воздуха. Российские артиллеристы отработали по целям после получения необходимой информации. Рогов отметил, что в итоге киевские войска потеряли не менее четырёх БТР М113 и несколько десятков военнослужащих.

Ранее Рогов сообщал, что ВСУ разворачивают информационно-психологическую спецоперацию против ВС РФ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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