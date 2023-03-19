ВС Украины провели новую атаку в Пологовском районе Запорожской области в юго-восточном пригороде Орехова между населёнными пунктами Новоданиловка и Малая Токмачка. Об этом проинформировал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Две бронегруппы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, части 106-й и 129-й бригад территориальной обороны пытаются при помощи разведки боем прощупать нашу оборону в данном районе", — сообищл эксперт в своём Telegram-канале.
ВС РФ обнаружили колонну ВСУ с воздуха. Российские артиллеристы отработали по целям после получения необходимой информации. Рогов отметил, что в итоге киевские войска потеряли не менее четырёх БТР М113 и несколько десятков военнослужащих.
Ранее Рогов сообщал, что ВСУ разворачивают информационно-психологическую спецоперацию против ВС РФ.
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