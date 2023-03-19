Politico: НАТО в ближайшие месяцы увеличит группировку войск у восточных границ РФ до 300 тысяч человек

Североатлантический альянс в ближайшие месяцы планирует усилить свои восточные границы техникой и десятками тысяч военнослужащих. Об этом пишет издание Politico. Численность войск собираются увеличить до 300 тысяч.

"Военные лидеры этой весной представят обновлённые планы региональной обороны, призванные помочь пересмотреть то, как альянс защищает своих 1 миллиард граждан. Цифры будут большими, и официальные лица будут выдвигать идею о том, что для обеспечения работы новой модели потребуется до 300 000 военнослужащих НАТО", — сообщает источник.

Планируется, что первый эшелон из 100 тысяч военных может быть привлечён из стран Балтии, Польши и Норвегии. Далее к ним присоединится в течение 10-30 дней второй эшелон, вероятно, из Германии, отмечает автор материала.

Однако этот процесс может стать сложным, так как на усиление армии НАТО потребуется не только много времени, но и большое количество людей, оборудования и финансов. Кроме того, альянс должен убедить некоторые страны, что эта мера необходима.