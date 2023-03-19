РВ: военные РФ взяли в "огневой мешок" и уничтожают группу спецназа ВСУ у Херсона

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные прямо сейчас ведут бой с боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ) под Херсоном. В огневой мешок попала группа украинских спецназовцев, её уничтожают. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в воскресенье вечером в своём Telegram-канале.

Репортёры также публикуют фото, на котором один из убитых бойцов спецназа ВСУ. Остальные, по словам военкоров, спрятались в домах на берегу Днепра и в панике просят поддержки артиллерии.

Ранее сегодня истребитель Су-27 ВКС России попытался сбить беспилотник Bayraktar над Чёрным морем, по той же схеме, что и американский дрон.