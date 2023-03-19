Истребитель Су-27 ВКС России попытался сбить беспилотник Bayraktar над Чёрным морем. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Отмечается, что попытка уничтожения беспилотного летательного аппарата была осуществлена таким образом, как и во время недавнего случая с американским дроном MQ-9 Reaper.
Репортёры считают, что ракеты "воздух-воздух" не использовались для уничтожения турецкого производства "Байрактара", так как лётчик Су-27, скорее всего, не знал, какой именно стране принадлежит БПЛА.
Ранее Пентагон опубликовал видео инцидента с истребителем Су-27 ВКС РФ и дроном США США MQ-9.
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