ВС России захватили под Авдеевкой используемые западными наёмниками гранаты США

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные захватили в качестве трофеев на отбитых у боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) позициях под Авдеевкой в ДНР ручные осколочные гранаты M67 производства США. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости офицер ВС РФ с позывным "Белый".

По словам военного, на фронте становится всё больше такого оружия и им, как правило, пользуются наёмники из стран членов блока НАТО. У ВСУ такое вооружение не встречается, пользуются они в основном Ф1, либо РГД.

Собеседник издания добавил, что захвачена граната была неделю назад. Чем больше продвигаются вглубь украинской обороны военные РФ, тем больше встречают натовское вооружение. Это гранатомёты, реактивные противопехотные огнемёты (РПО) и прочее, заметил офицер.