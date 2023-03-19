Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) начинают применять против российских военных в зоне спецоперации опасные колёсные дроны-камикадзе. Они используются для подрывов техники и позиций, сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".
Репортёры также публикуют и несколько видео, попавших в Сеть, на которых зафиксировано применение нового типа дронов. Сейчас они поступают на вооружение ВСУ, один из аппаратов (он на видео, размещённом в статье) сейчас проходит финальные испытания и получает окончательные доработки.
Отмечается, что эти "машины" могут быть опасны для бронетехники, блиндажей и личного состава. Колёсные дроны, начинённые взрывчаткой, запускаются на позиции российских военных и подрываются дистанционно.
Ранее в Сети появились кадры переброски колонны бронетехники ВСУ к Бахмуту (Артёмовску) по простреливаемым дорогам.
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