РВ: ВСУ начинают применять новые колёсные дроны-камикадзе против российских военных

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) начинают применять против российских военных в зоне спецоперации опасные колёсные дроны-камикадзе. Они используются для подрывов техники и позиций, сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

Репортёры также публикуют и несколько видео, попавших в Сеть, на которых зафиксировано применение нового типа дронов. Сейчас они поступают на вооружение ВСУ, один из аппаратов (он на видео, размещённом в статье) сейчас проходит финальные испытания и получает окончательные доработки.

Отмечается, что эти "машины" могут быть опасны для бронетехники, блиндажей и личного состава. Колёсные дроны, начинённые взрывчаткой, запускаются на позиции российских военных и подрываются дистанционно.

Ранее в Сети появились кадры переброски колонны бронетехники ВСУ к Бахмуту (Артёмовску) по простреливаемым дорогам.