Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Марков о плане наступательной операции ВСУ: группировка готовится для прорыва с Запорожья
Талибы прокомментировали выдачу Международным уголовным судом ордера на "арест" Владимира Путина
РВ: боевики ВСУ чуть не поубивали себя британской ракетой NLAW
Польский посол: если Киев потерпит поражение, в войну против России открыто вступит Польша
ВС России захватили под Авдеевкой используемые западными наёмниками гранаты США
Кедми объяснил, почему Запад против России: хочет уничтожить всё русское
Военкор Сладков назвал ВСУ гигантской прокси-армией НАТО
Под Бахмутом получил тяжёлые ранения польский наёмник Мариуш Банасчик
РВ: военные РФ взяли в "огневой мешок" и уничтожают группу спецназа ВСУ у Херсона

RV: поля на Запорожском фронте усеяны сожжённой техникой НАТО после провала ВСУ

0:46
Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Украинские войска провалили очередную попытку атаки на Запорожском направлении.

Днём бронегруппы ВСУ попытались прорвать фронт вдоль трассы от Орехова на Токмак в районе Новоданиловки и попали под шквальный огонь, корректируемый армейскими беспилотниками. Российские бойцы "размололи" уже вторую бронегруппу за три дня на одном и том же месте. Военкорами "Русской Весны" опубликованы видеокадры с места событий.

В дневное время ликвидированы не менее пяти единиц бронетехники и до трёх взводов пехоты ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Разгром колонны бронетехники НАТО в зоне СВО попал на видео

Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.

РВ: разгром колонны бронетехники НАТО российскими войсками попал на видео
RV: тяжелораненый боевик ВСУ попросил о помощи оператора дрона ВС РФ
Раненый солдат ВСУ попросил помощи у оператора российского дрона
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
Стало известно, что может помешать контрнаступлению ВСУ
Германия обвиняет Украину в "циничном обмане" Ольга Лебедева Тринадцать МиГов Украине: Словакия стала главным "полезным идиотом" Байдена Любовь Степушова Гримасы гендерной демографии: природа сохраняет примерное равенство полов Сергей Лебедев
Российские бойцы задержали украинского наводчика
ВС Украины перебрасывают колонну с натовской техникой на передовую
Пророчество старца Зосимы о "чёрной дыре" на месте Киева вспомнил Ходаковский
Пророчество старца Зосимы о "чёрной дыре" на месте Киева вспомнил Ходаковский
Последние материалы
Талибы прокомментировали выдачу Международным уголовным судом ордера на "арест" Владимира Путина
РВ: боевики ВСУ чуть не поубивали себя британской ракетой NLAW
Польский посол: если Киев потерпит поражение, в войну против России открыто вступит Польша
Занятия бегом: разминка, скорость, правильный темп
ВС России захватили под Авдеевкой используемые западными наёмниками гранаты США
Кедми объяснил, почему Запад против России: хочет уничтожить всё русское
Военкор Сладков назвал ВСУ гигантской прокси-армией НАТО
Под Бахмутом получил тяжёлые ранения польский наёмник Мариуш Банасчик
РВ: военные РФ взяли в "огневой мешок" и уничтожают группу спецназа ВСУ у Херсона
Истребитель Су-27 ВКС России попытался сбить беспилотник Bayraktar над Чёрным морем, как и дрон США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников