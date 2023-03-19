RV: поля на Запорожском фронте усеяны сожжённой техникой НАТО после провала ВСУ

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Украинские войска провалили очередную попытку атаки на Запорожском направлении.

Днём бронегруппы ВСУ попытались прорвать фронт вдоль трассы от Орехова на Токмак в районе Новоданиловки и попали под шквальный огонь, корректируемый армейскими беспилотниками. Российские бойцы "размололи" уже вторую бронегруппу за три дня на одном и том же месте. Военкорами "Русской Весны" опубликованы видеокадры с места событий.

В дневное время ликвидированы не менее пяти единиц бронетехники и до трёх взводов пехоты ВСУ.