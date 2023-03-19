РВ: опубликованы первые видеокадры попыток прорыва бронетехники ВСУ в Запорожье

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военкоры "Русской Весны" сообщили об ожесточённых боях на Запорожском направлении.

ВС Украины попытались прикрыть наступление авиацией, но она быстро скрылась, опасаясь уничтожения. Одна из бронегрупп противника предприняла попытку прорыва вдоль трассы от Орехова на Токмак в районе Новоданиловки. Сегодня огонь российской армии уничтожил две единицы бронетехники и до взвода пехоты ВСУ. Опубликованы соответствующие видеокадры.