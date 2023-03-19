Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военкоры "Русской Весны" сообщили об ожесточённых боях на Запорожском направлении.
ВС Украины попытались прикрыть наступление авиацией, но она быстро скрылась, опасаясь уничтожения. Одна из бронегрупп противника предприняла попытку прорыва вдоль трассы от Орехова на Токмак в районе Новоданиловки. Сегодня огонь российской армии уничтожил две единицы бронетехники и до взвода пехоты ВСУ. Опубликованы соответствующие видеокадры.
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Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.