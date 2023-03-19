Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Арестович разделил россиян на группы: "Нет никаких хороших русских"
Ходаковский заявил об учащении артобстрелов и локальных вылазок боевиков ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского об импичменте
Очередная атака ВСУ на Запорожском направлении по новому методу — подробности
Кашеварова о ситуации на фронте: одни воюют, а другие отжимают, продают, зарабатывают деньги
RV: войска ВСУ перебрасывают в зону СВО на Украине огромные колонны бронетехники НАТО
Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО на Украине она фактически его не применяет
Актриса Ирина Безрукова вышла на связь из больничной палаты резко постаревшая
Путин пообещал расширять "маленький кусочек рая" в Мариуполе

РВ: опубликованы первые видеокадры попыток прорыва бронетехники ВСУ в Запорожье

0:42
Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военкоры "Русской Весны" сообщили об ожесточённых боях на Запорожском направлении.

ВС Украины попытались прикрыть наступление авиацией, но она быстро скрылась, опасаясь уничтожения. Одна из бронегрупп противника предприняла попытку прорыва вдоль трассы от Орехова на Токмак в районе Новоданиловки. Сегодня огонь российской армии уничтожил две единицы бронетехники и до взвода пехоты ВСУ. Опубликованы соответствующие видеокадры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Разгром колонны бронетехники НАТО в зоне СВО попал на видео

Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.

РВ: разгром колонны бронетехники НАТО российскими войсками попал на видео
РИА Новости: Международный суд в Гааге выдал "ордер на арест" Путина в расчёте на сам Запад
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
Стало известно, что может помешать контрнаступлению ВСУ
Российские бойцы задержали украинского наводчика
Германия обвиняет Украину в "циничном обмане" Ольга Лебедева Тринадцать МиГов Украине: Словакия стала главным "полезным идиотом" Байдена Любовь Степушова Гримасы гендерной демографии: природа сохраняет примерное равенство полов Сергей Лебедев
Командир штурмовиков погиб, прикрывая эвакуацию группы с раненым
Пророчество старца Зосимы о "чёрной дыре" на месте Киева вспомнил Ходаковский
В Германии прокомментировали надписи "на Берлин" на танках
В Германии прокомментировали надписи "на Берлин" на танках
Последние материалы
РВ: опубликованы первые видеокадры попыток прорыва бронетехники ВСУ в Запорожье
Арестович разделил россиян на группы: "Нет никаких хороших русских"
Кардиотренировки в зале: без ударов по суставам
Ходаковский заявил об учащении артобстрелов и локальных вылазок боевиков ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского об импичменте
Очередная атака ВСУ на Запорожском направлении по новому методу — подробности
Кашеварова о ситуации на фронте: одни воюют, а другие отжимают, продают, зарабатывают деньги
RV: войска ВСУ перебрасывают в зону СВО на Украине огромные колонны бронетехники НАТО
Какие игрушки покупать для вашей собаки
Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО на Украине она фактически его не применяет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников