Посольство Польши во Франции опровергло заявление дипломата Росцишевского

Сотрудники посольства Польши во Франции открестились от слов своего дипломата Яна Эмерика Росцишевского.

Об этом сообщил портал "Первый народный".

Слова о вступлении Польши в венный конфликт были якобы "вырваны из контекста", сообщают высокопоставленные лица Варшавы.

Ранее поступала информация, что Польша вступит в конфликт с Российской Федерацией в случае поражения Украины. Именно так сказал посол Польши в Париже Росцишевский.

"Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт", — процитировал его телеканал LCI.