Сотрудники посольства Польши во Франции открестились от слов своего дипломата Яна Эмерика Росцишевского.
Об этом сообщил портал "Первый народный".
Слова о вступлении Польши в венный конфликт были якобы "вырваны из контекста", сообщают высокопоставленные лица Варшавы.
Ранее поступала информация, что Польша вступит в конфликт с Российской Федерацией в случае поражения Украины. Именно так сказал посол Польши в Париже Росцишевский.
"Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт", — процитировал его телеканал LCI.
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