Запад ведет против РФ войну, стремясь уничтожить цивилизацию и культуру русских. И поэтому Россия должна перестать стараться жить по западным законам, которые и созданы, чтобы изжить всё русское.
Об этом в эфире вечернего политического ток-шоу на телеканале "Россия-1" сказал политолог и военный эксперт Яков Кедми.
Россия больше не должна ждать, что её поймут на Западе, поскольку не хотят понимать.
"Против России ведётся война на уничтожение. На уничтожение русской цивилизации, и уничтожение русской культуры. Запрет Достоевского в Италии — это не ошибка. Русские мешают своим существованием везде — в спорте, в культуре, в науке, в жизни. И поэтому на русских ополчились", — сказал аналитик.
Теперь РФ дали понять, что не собираются относиться к ним, как к людям своей цивилизации. И даже те представители России, полагающие, что они могут стать "белыми", если они будут разбираться во французских винах, поняли, наконец, что к ним не будут относиться, как к ровне. Их будут отторгать за нацию.
У русских не осталось другого выхода — они должны перестать относиться к представителям Запада, как к культурным людям, у которых есть нравственные принципы, подытожил Кедми.
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