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ТАСС: армия РФ сорвала попытку атаки и три ротации ВСУ на Купянском направлении

1:11
Силовые структуры

Российские военные, представляющие группировку "Запад", сорвали попытку украинских подразделений перейти в атаку на Купянском направлении спецоперации.

ТАСС: армия РФ сорвала попытку атаки и три ротации ВСУ на Купянском направлении

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки полковника Сергея Зыбинского, Вооружённые силы Украины (ВСУ) провалили наступательную операцию возле Гряниковки, после чего отошли на старые позиции.

Собеседник агентства отметил, что российские бойцы неподалёку от населённых пунктов Ольшана, Першотравневое и Гряниковка ликвидировали три украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), применив орудия "Гиацинт" и самоходные артиллерийские установки (САУ) "Акация". По его словам, у Стельмаховки ВС России уничтожили ещё одну ДРГ ВСУ.

Зыбинский добавил, что возле Котляровки и Стельмаховки были сорваны три ротации украинских подразделений на передовой.

18 марта начальник пресс-центра группировки "Запад" проинформировал, что на Купянском направлении ВС РФ отразили очередные попытки украинских войск провести разведку боем.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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