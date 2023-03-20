Киевский режим усиливает группировку войск в населённых пунктах Донецкой Народной Республики, а также на территории Дружковки, Краматорска и Славянска, которые пока остаются под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ), следует из заявления подполковника армии ЛНР в отставке Андрея Марочко.
В беседе с ТАСС он отметил, что Киев пытается укрепить украинскую армию в ДНР, несмотря на большие потери ВСУ в районе Артёмовска.
"Противник продолжает наращивать группировку на Донецком направлении", — подтвердил подполковник.
Он также подчеркнул: командование ВСУ ночью перебрасывает колёсную и гусеничную бронетехнику через Славянск, Краматорск и Дружковку по направлению к Артёмовску.
Ранее стало известно, что ВС России с помощью противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" уничтожили украинские доты в районе Каменки на Донецком направлении СВО.
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