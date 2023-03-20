Российские военнослужащие ликвидировали долговременные огневые точки (доты) Вооружённых сил Украины (ВСУ) неподалёку от посёлка Каменка на Донецком направлении спецоперации.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Ивана Бигму, для поражения цели бойцы РФ применили противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С".
"Расчёт комплекса выявил и уничтожил долговременные точки противника", — подтвердил собеседник агентства.
Он также добавил, что в районе населённого пункта Максимильяновка Донецкой Народной Республики киевский режим лишился огневой позиции и 120-миллиметровой гаубицы Д-30. Как пояснил Бигма, ВС России уничтожили технику ВСУ в этой зоне боевых действий с помощью пушки "Гиацинт-С".
Ранее стало известно, что российская армия сорвала попытку атаки и три ротации украинских военных на Купянском направлении СВО.
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