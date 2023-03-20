РИА Новости: расчёт российского комплекса "Штурм-С" уничтожил доты ВСУ в районе Каменки

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военнослужащие ликвидировали долговременные огневые точки (доты) Вооружённых сил Украины (ВСУ) неподалёку от посёлка Каменка на Донецком направлении спецоперации.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Ивана Бигму, для поражения цели бойцы РФ применили противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С".

"Расчёт комплекса выявил и уничтожил долговременные точки противника", — подтвердил собеседник агентства.

Он также добавил, что в районе населённого пункта Максимильяновка Донецкой Народной Республики киевский режим лишился огневой позиции и 120-миллиметровой гаубицы Д-30. Как пояснил Бигма, ВС России уничтожили технику ВСУ в этой зоне боевых действий с помощью пушки "Гиацинт-С".

Ранее стало известно, что российская армия сорвала попытку атаки и три ротации украинских военных на Купянском направлении СВО.