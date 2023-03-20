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РИА Новости: расчёт российского комплекса "Штурм-С" уничтожил доты ВСУ в районе Каменки

1:03
Силовые структуры

Российские военнослужащие ликвидировали долговременные огневые точки (доты) Вооружённых сил Украины (ВСУ) неподалёку от посёлка Каменка на Донецком направлении спецоперации.

РИА Новости: расчёт российского комплекса "Штурм-С" уничтожил доты ВСУ в районе Каменки

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Ивана Бигму, для поражения цели бойцы РФ применили противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С".

"Расчёт комплекса выявил и уничтожил долговременные точки противника", — подтвердил собеседник агентства.

Он также добавил, что в районе населённого пункта Максимильяновка Донецкой Народной Республики киевский режим лишился огневой позиции и 120-миллиметровой гаубицы Д-30. Как пояснил Бигма, ВС России уничтожили технику ВСУ в этой зоне боевых действий с помощью пушки "Гиацинт-С".

Ранее стало известно, что российская армия сорвала попытку атаки и три ротации украинских военных на Купянском направлении СВО.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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