Марочко: к десантникам ВСУ под Кременную прибывает обучавшееся в НАТО пополнение

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В аэромобильную десантную 81-ю бригаду вооружённых сил Украины (ВСУ) на Сватовско-Кременском участке фронта прибывает пополнение, прошедшее обучение в странах НАТО. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости со ссылкой на информацию из собственных источников.

По словам собеседника издания, в бригаде нехватка личного состава порядка сорока процентов.

Восполнять дефицит людей начали военнослужащими из числа мобилизованных, которые были направлены после прохождения обучения на НАТОвских полигонах. При этом большая часть рекрутов имеет боевой опыт и участвовала в карательных операциях в Донбассе с 2014 года, заметил эксперт.

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