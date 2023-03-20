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Марочко: к десантникам ВСУ под Кременную прибывает обучавшееся в НАТО пополнение

1:05
Силовые структуры

В аэромобильную десантную 81-ю бригаду вооружённых сил Украины (ВСУ) на Сватовско-Кременском участке фронта прибывает пополнение, прошедшее обучение в странах НАТО. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости со ссылкой на информацию из собственных источников.

Марочко: к десантникам ВСУ под Кременную прибывает обучавшееся в НАТО пополнение

По словам собеседника издания, в бригаде нехватка личного состава порядка сорока процентов.

Восполнять дефицит людей начали военнослужащими из числа мобилизованных, которые были направлены после прохождения обучения на НАТОвских полигонах. При этом большая часть рекрутов имеет боевой опыт и участвовала в карательных операциях в Донбассе с 2014 года, заметил эксперт.

Ранее российские военные захватили на отбитых у боевиков ВСУ позициях под Авдеевкой ручные осколочные гранаты M67 производства США, которые в украинской армии не используются.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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