Вооружённые силы России продолжают спецоперацию, уничтожая противника по всей линии фронта. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об успехах армии РФ.
В районе населённого пункта Берестовое на севере ДНР в окрестностях Артёмовска идут ожесточённые сражения. Российские военнослужащие засекли боевиков ВСУ при помощи беспилотника, с помощью квадрокоптеров скорректировали огонь и уничтожили их.
Опубликованы видеокадры, демонстрирующие работу русских военных.
Ранее сообщалось, что войска ВСУ перебрасывают в зону спецоперации на Украине огромные колонны бронетехники.
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Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.