RV: военнослужащие ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ у Берестового

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают спецоперацию, уничтожая противника по всей линии фронта. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об успехах армии РФ.

В районе населённого пункта Берестовое на севере ДНР в окрестностях Артёмовска идут ожесточённые сражения. Российские военнослужащие засекли боевиков ВСУ при помощи беспилотника, с помощью квадрокоптеров скорректировали огонь и уничтожили их.

Опубликованы видеокадры, демонстрирующие работу русских военных.

Ранее сообщалось, что войска ВСУ перебрасывают в зону спецоперации на Украине огромные колонны бронетехники.