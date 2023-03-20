Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали новые уникальные кадры катапультирования из "Аллигатора" Ка-52 после попадания в него ракеты.
На видео ударно-разведывательный вертолёт ВКС РФ поражает зенитная ракета противника. У Ка-52 после этого отстреливаются лопасти, остекление кабины подрывается и срабатывают ракетные двигатели катапультных кресел, характерный чёрный дым от которых заметен на записи.
Репортёры отмечают, что место и дата съёмки неизвестны, однако ранее публиковалось первое в истории видео срабатывания уникальной катапультной системы "Аллигатора", спасшей жизнь вертолётчикам в начале спецоперации.
Ранее также появилось видео, как истребитель Су-27 ВКС России пытается сбить беспилотник Bayraktar над Чёрным морем, по той же схеме, что и американский дрон.
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